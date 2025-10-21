Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол

Тудор — о Мбаппе: мы знаем о качествах этого игрока

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался о французском нападающем «Реала» Килиане Мбаппе перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с мадридским клубом. Игра пройдёт 22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
«Мы знаем о качествах этого игрока. Он много двигается, но у «Реала» есть и другие игроки, поэтому мы не можем сосредоточиться только на нём», — приводит слова Тудора Football Italia.

В нынешнем сезоне француз провёл 11 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал две результативные передачи.

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ювентус» с двумя очками в активе располагается на 23-й строчке.

