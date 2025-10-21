Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ла Лига объявила об отмене матча между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США

Ла Лига объявила об отмене матча между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США
Ла Лига на своей странице в социальной сети X объявила об отмене встречи 17-го тура соревнования между «Вильярреалом» и «Барселоной» в Майами, который должен был состояться 20 декабря.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
«Ла Лига глубоко сожалеет, что этот проект, представлявший собой историческую и уникальную возможность для интернационализации испанского футбола, не может быть реализован. Проведение официального матча за пределами наших границ стало бы решающим шагом в глобальном расширении нашего чемпионата, усилив международное присутствие клубов, повысив узнаваемость игроков и укрепив бренд испанского футбола на таком стратегическом рынке, как США», — сказано в заявлении Ла Лиги.

Ранее организаторы указанного матча в Майами проинформировали, что им не хватает времени для качественной подготовки мероприятия.

