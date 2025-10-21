Холанд забил в 12-м матче подряд и повторил рекорд Роналду

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил в 12 матчах подряд за клуб и сборную Норвегии. Форвард «горожан» повторил рекорд бывшего футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду. За этот период Холанд отметился 22 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Об этом информирует аккаунт английской Премьер-лиги на своей странице в социальной сети X.

Последний на текущий момент гол норвежец забил во встрече 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

