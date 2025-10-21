Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд забил в 12-м матче подряд и повторил рекорд Роналду

Холанд забил в 12-м матче подряд и повторил рекорд Роналду
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил в 12 матчах подряд за клуб и сборную Норвегии. Форвард «горожан» повторил рекорд бывшего футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду. За этот период Холанд отметился 22 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Об этом информирует аккаунт английской Премьер-лиги на своей странице в социальной сети X.

Последний на текущий момент гол норвежец забил во встрече 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
2-й тайм
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 17'     0:2 Б. Силва – 40'    

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
Экс-нападающий «Челси»: Холанд в форме — это взрослый мужчина, играющий с детьми в футбол

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android