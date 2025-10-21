Холанд забил в 12-м матче подряд и повторил рекорд Роналду
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил в 12 матчах подряд за клуб и сборную Норвегии. Форвард «горожан» повторил рекорд бывшего футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду. За этот период Холанд отметился 22 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Об этом информирует аккаунт английской Премьер-лиги на своей странице в социальной сети X.
Последний на текущий момент гол норвежец забил во встрече 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом».
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
2-й тайм
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 17' 0:2 Б. Силва – 40'
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
