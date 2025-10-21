Игрок ЦСКА Алеррандро прокомментировал победу в матче Кубка России над «Акроном»

Нападающий ЦСКА Алеррандро после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором армейцы обыграли тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2, прокомментировал результат встречи. Бразильский форвард забил победный гол на 82-й минуте.

«Думаю, первый тайм немного не получился — игроки сыграли впервые в таком сочетании. У них неплохо вышло. Во втором тайме вышли основные и внесли вклад в игру. Рад победе и что мы завершили выступление в группе Кубка на первом месте.

Я не думал до игры о возможных матчах со «Спартаком». Я считаю, мы не должны выбирать соперника. Мы должны быть готовы к любому развитию событий», — передаёт слова Алеррандро корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 6-го тура группового этапа Пути РПЛ ЦСКА занял первое место в группе D с 13 очками. «Акрон» располагается на последнем месте, вылетев из турнира.