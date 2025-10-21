Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Саад, результат матча 21 октября 2025, счет 3:1, 3-й тур Западный регион, элитная Лига чемпионов АФК 2025/2026

«Аль-Хиляль» победил «Аль-Садд» в матче элитной Лиги чемпионов АФК
Сегодня, 21 октября, состоялся матч 3-го тура Западного региона элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2025/2026 между «Аль-Хилялем» и «Аль-Саддом». Игра, проходившая на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Западный регион. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 21:15 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
3 : 1
Аль-Садд
Доха, Катар
1:0 Акчичек – 25'     2:0 Кулибали – 40'     2:1 Фирмино – 63'     3:1 Милинкович-Савич – 81'    

Первый мяч в этой встрече забил турецкий защитник «Аль-Хиляля» Юсуф Акчичек на 25-й минуте. На 40-й минуте экс-защитник «Наполи» и «Челси» Калиду Кулибали удвоил преимущество хозяев. Роберто Фирмино, выступавший за «Ливерпуль», отыграл один мяч, но на 81-й минуте нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич сделал счёт 3:1.

После трёх матчей группового этапа элитной Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу. В активе команды девять набранных очков. «Аль-Садд» набрал два очка и занимает девятое место.

В следующем туре «Аль-Хиляль» встретится с катарской «Аль-Гарафой» 3 ноября. «Аль-Саад» сыграет с саудовским «Аль-Ахли» 4 ноября.

