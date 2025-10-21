Круговой высказался о том, что ЦСКА не сыграет со «Спартаком» в Кубке России

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался, что красно-синие не встретятся со «Спартаком» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Рады, что со «Спартаком» не сыграете в 1/4 финал Пути РПЛ?

— Могли сыграть, но не сыграем, — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 21 октября, ЦСКА победил тольяттинский «Акрон» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счётом 3:2. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок из Владивостока.

