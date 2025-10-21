Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
22:00 Мск
«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в дерби в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Московский «Спартак» встретится со столичным «Локомотивом» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Нас ждёт настоящая заруба в плей-офф Кубка России», — написано в телеграм-канале соревнования.

Подчёркивается, что обе игры пройдут в ноябре. Точные даты будут объявлены дополнительно.

После шести туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России красно-белые набрали 13 очков и заняли первое место в квартете С. Железнодорожники заработали 10 очков в пяти играх и на текущий момент располагаются на второй строчке в группе D. При этом первое место в этом квартете занимает московский ЦСКА, набравший 13 очков в шести турах.

Самые титулованные футбольные клубы России:

