Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Игрок ЦСКА Пополитов: команда правильно восприняла поражение от «Локомотива»

Комментарии

Полузащитник ЦСКА Глеб Пополитов высказался об игре 12-го тура чемпионата России, в которой его команда уступила «Локомотиву» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Очень важно получить игровые минуты. Я провёл не лучший матч, но команда молодец. Болельщики — космос. Команда правильно восприняла поражение от «Локомотива». Не считаю, что у нас что-то не получалось с первых минут. Нам без разницы, с кем играть дальше. Мы не обсуждали возможный матч со «Спартаком», — передаёт слова Пополитова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 12 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

