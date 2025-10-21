Игрок ЦСКА Пополитов: команда правильно восприняла поражение от «Локомотива»

Полузащитник ЦСКА Глеб Пополитов высказался об игре 12-го тура чемпионата России, в которой его команда уступила «Локомотиву» (0:3).

«Очень важно получить игровые минуты. Я провёл не лучший матч, но команда молодец. Болельщики — космос. Команда правильно восприняла поражение от «Локомотива». Не считаю, что у нас что-то не получалось с первых минут. Нам без разницы, с кем играть дальше. Мы не обсуждали возможный матч со «Спартаком», — передаёт слова Пополитова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 12 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице.