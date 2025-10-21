Игрок ЦСКА Пополитов: команда правильно восприняла поражение от «Локомотива»
Поделиться
Полузащитник ЦСКА Глеб Пополитов высказался об игре 12-го тура чемпионата России, в которой его команда уступила «Локомотиву» (0:3).
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17' 2:0 Воробьёв – 45+3' 3:0 Комличенко – 88'
«Очень важно получить игровые минуты. Я провёл не лучший матч, но команда молодец. Болельщики — космос. Команда правильно восприняла поражение от «Локомотива». Не считаю, что у нас что-то не получалось с первых минут. Нам без разницы, с кем играть дальше. Мы не обсуждали возможный матч со «Спартаком», — передаёт слова Пополитова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
После 12 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице.
Комментарии
- 22 октября 2025
-
00:52
-
00:50
-
00:44
-
00:41
-
00:35
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:21
-
00:18
-
00:12
-
00:02
- 21 октября 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:51
-
23:51
-
23:46
-
23:46
-
23:38
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:27
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:21
-
23:15
-
23:13
-
23:09
-
23:06
-
22:48