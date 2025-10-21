Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Арсенал» — «Атлетико»: Виктор Дьёкереш забил третий гол лондонцев на 67-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Давиде Масса из Италии. Счёт в матче – 3:0. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий «пушкарей» Виктор Дьёкереш забил гол на 67-й минуте. Ранее счёт в матче открыл защитник хозяев поля Габриэл Магальяйнс на 57-й минуте. Форвард лондонцев Габриэл Мартинелли забил гол на 64-й минуте.

В минувшем туре английский клуб встречался с «Олимпиакосом» и победил со счётом 2:0. «Матрасники» играли с франкфуртским «Айнтрахтом» и разгромили немецкую команду со счётом 5:1.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.