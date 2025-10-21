Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Акрона» Эшковал прокомментировал момент с первым голом ЦСКА

Защитник «Акрона» Эшковал прокомментировал момент с первым голом ЦСКА
Комментарии

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал прокомментировал момент с первым голом ЦСКА в очном матче команд в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где армейцы победили со счётом 3:2.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45'     1:1 Беншимол – 65'     2:1 Кисляк – 78'     3:1 Алеррандро – 82'     3:2 Беншимол – 90+5'    

«По мне, мяч вышел. Я понимаю работу судей — по их мнению, мяч не вышел. Кому-то может показаться, что вышел. Был конец тайма, ситуация непростая. Считаю, что мы хорошо отреагировали и пытались изменить ход встречи.

Мы начали хорошо в матче с ЦСКА, старались показать характер. Когда ты играешь против такого клуба у них дома, тяжело доминировать. Нам где-то не хватило последнего паса или реализации», — передает слова Эшковала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Круговой высказался о том, что ЦСКА не сыграет со «Спартаком» в Кубке России

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android