Защитник «Акрона» Эшковал прокомментировал момент с первым голом ЦСКА
Защитник «Акрона» Родригу Эшковал прокомментировал момент с первым голом ЦСКА в очном матче команд в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где армейцы победили со счётом 3:2.
Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45' 1:1 Беншимол – 65' 2:1 Кисляк – 78' 3:1 Алеррандро – 82' 3:2 Беншимол – 90+5'
«По мне, мяч вышел. Я понимаю работу судей — по их мнению, мяч не вышел. Кому-то может показаться, что вышел. Был конец тайма, ситуация непростая. Считаю, что мы хорошо отреагировали и пытались изменить ход встречи.
Мы начали хорошо в матче с ЦСКА, старались показать характер. Когда ты играешь против такого клуба у них дома, тяжело доминировать. Нам где-то не хватило последнего паса или реализации», — передает слова Эшковала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Самые титулованные футбольные клубы России:
