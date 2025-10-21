Защитник «Акрона» Эшковал прокомментировал момент с первым голом ЦСКА

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал прокомментировал момент с первым голом ЦСКА в очном матче команд в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где армейцы победили со счётом 3:2.

«По мне, мяч вышел. Я понимаю работу судей — по их мнению, мяч не вышел. Кому-то может показаться, что вышел. Был конец тайма, ситуация непростая. Считаю, что мы хорошо отреагировали и пытались изменить ход встречи.

Мы начали хорошо в матче с ЦСКА, старались показать характер. Когда ты играешь против такого клуба у них дома, тяжело доминировать. Нам где-то не хватило последнего паса или реализации», — передает слова Эшковала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

