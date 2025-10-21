Скидки
«Арсенал» — «Атлетико»: Виктор Дьёкереш оформил дубль на 70-й минуте

«Арсенал» — «Атлетико»: Виктор Дьёкереш оформил дубль на 70-й минуте
В эти минуты идёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Давиде Масса из Италии. Счёт в матче – 4:0. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Магальяйнс – 57'     2:0 Мартинелли – 64'     3:0 Дьёкереш – 67'     4:0 Дьёкереш – 70'    

Нападающий английской команды Виктор Дьёкереш сделал дубль на 70-й минуте. Ранее счёт в матче открыл защитник хозяев поля Габриэл Магальяйнс на 57-й минуте. Форвард лондонцев Габриэл Мартинелли забил гол на 64-й минуте. Нападающий «пушкарей» Виктор Дьёкереш довёл счёт до разгромного на 67-й минуте.

В минувшем туре английский клуб встречался с «Олимпиакосом» и победил со счётом 2:0. «Матрасники» играли с франкфуртским «Айнтрахтом» и разгромили немецкую команду со счётом 5:1.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
