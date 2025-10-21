Гол Холанда позволил «Манчестер Сити» победить «Вильярреал» в матче Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Вильярреал» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Керамика» в Вильярреале. В качестве главного арбитра встречи выступил Сердар Гёзюбююк. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу английского клуба.

На 17-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 40-й минуте полузащитник гостей Бернарду Силва укрепил их преимущество.

В минувшем туре «жёлтая субмарина» сыграла вничью с «Ювентусом» со счётом 2:2. «Горожане» с аналогичным счётом сыграли вничью с «Монако».

В следующем туре подопечные Марселино Тораля проведут матч с «Пафосом» (5 ноября), а команда Хосепа Гвардиолы встретится с дортмундской «Боруссией» (5 ноября).

