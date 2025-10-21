Забарный «привёз» два пенальти за 13 минут и удалился в матче «ПСЖ» с «Байером» в ЛЧ

Украинский защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный дважды сфолил в очном матче с «Байером» в Лиге чемпионов, после чего в обоих случаях в ворота французского гранда назначали пенальти. После первого нарушения на 24-й минуте игрок получил жёлтую карточку, после второго фола на 37-й минуте — красную.

После удаления защитника «Пари Сен-Жермен» забил три гола за семь минут.

Игра проходит на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск.

