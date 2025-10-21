Забарный «привёз» два пенальти за 13 минут и удалился в матче «ПСЖ» с «Байером» в ЛЧ
Украинский защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный дважды сфолил в очном матче с «Байером» в Лиге чемпионов, после чего в обоих случаях в ворота французского гранда назначали пенальти. После первого нарушения на 24-й минуте игрок получил жёлтую карточку, после второго фола на 37-й минуте — красную.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 7
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Пачо – 7' 1:1 Гарсия – 38' 1:2 Дуэ – 41' 1:3 Кварацхелия – 44' 1:4 Дуэ – 45+3' 1:5 Мендеш – 50' 2:5 Гарсия – 54' 2:6 Дембеле – 66' 2:7 Витинья – 90'
Удаления: Андрих – 31' / Забарный – 37'
После удаления защитника «Пари Сен-Жермен» забил три гола за семь минут.
Игра проходит на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск.
