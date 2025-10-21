Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Забарный «привёз» два пенальти за 13 минут и удалился в матче «ПСЖ» с «Байером» в ЛЧ
Комментарии

Украинский защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный дважды сфолил в очном матче с «Байером» в Лиге чемпионов, после чего в обоих случаях в ворота французского гранда назначали пенальти. После первого нарушения на 24-й минуте игрок получил жёлтую карточку, после второго фола на 37-й минуте — красную.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 7
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Пачо – 7'     1:1 Гарсия – 38'     1:2 Дуэ – 41'     1:3 Кварацхелия – 44'     1:4 Дуэ – 45+3'     1:5 Мендеш – 50'     2:5 Гарсия – 54'     2:6 Дембеле – 66'     2:7 Витинья – 90'    
Удаления: Андрих – 31' / Забарный – 37'

После удаления защитника «Пари Сен-Жермен» забил три гола за семь минут.

Игра проходит на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск.

