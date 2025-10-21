Шуманский: мы заслужили победу в матче с «Акроном»

Нападающий ЦСКА Артём Шуманский после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором армейцы обыграли тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2, прокомментировал результат встречи. Форвард отметился взятием ворот на 45-й минуте.

«Эмоции великолепные. Хочу поблагодарить болельщиков, которые сделали перформанс. Игра была поздней. Они разбудили стадион.

Мы не смотрели на возможные матчи со «Спартаком». Я даже счёт не знал перед игрой. Мне без разницы, с кем играть. Нам главное — победить. Все парни молодцы, мы заслужили эту победу. Если бы не два этих пенальти, была бы разгромная победа. Хочу похвалить тех, кто играл сегодня, у кого было мало игрового времени», — передаёт слова Шуманского корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 6-го тура группового этапа Пути РПЛ ЦСКА занял первое место в группе D с 13 очками. «Акрон» располагается на последнем месте, вылетев из турнира.