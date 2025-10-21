Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Арсенал» разгромил «Атлетико» в матче Лиги чемпионов. У Дьёкереша — дубль

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса из Италии. Победу в матче одержали «пушкари» со счётом 4:0.

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Габриэл Магальяйнс на 57-й минуте. Форвард лондонцев Габриэл Мартинелли забил гол на 64-й минуте. Нападающий «пушкарей» Виктор Дьёкереш довёл счёт до разгромного на 67-й минуте. На 70-й минуте шведский форвард сделал дубль.

После 3-го тура «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав девять очков. «Атлетико» набрал три очка и располагается на 18-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.