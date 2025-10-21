Скидки
Главная Футбол Новости

Байер — ПСЖ, результат матча 21 октября 2025, счет 2:7, 3-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«ПСЖ» одержал победу над «Байером» со счётом 7:2 в матче Лиги чемпионов, Дуэ оформил дубль
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Байер» и «ПСЖ». Французский клуб одержал убедительную победу со счётом 7:2. Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 7
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Пачо – 7'     1:1 Гарсия – 38'     1:2 Дуэ – 41'     1:3 Кварацхелия – 44'     1:4 Дуэ – 45+3'     1:5 Мендеш – 50'     2:5 Гарсия – 54'     2:6 Дембеле – 66'     2:7 Витинья – 90'    
Удаления: Андрих – 31' / Забарный – 37'

Первый мяч в этой встрече забил защитник гостей Вильям Пачо на седьмой минуте. На 38-й минуте Алеш Гарсия сравнял счёт, реализовав пенальти. Через три минуты Дезире Дуэ вывел «ПСЖ» вперёд, а на 44-й минуте Хвича Кварацхелия сделал счёт 3:1. В добавленное к первому тайму время Дезире Дуэ оформил дубль. На 50-й минуте Нуну Мендеш забил пятый мяч в ворота «Байера». Алеш Гарсия сократил разрыв в счёте на 54-й минуте, но через 12 минут Усман Дембеле восстановил разницу в четыре мяча. Последний мяч в игре забил Витинья на 90-й минуте. Следует отметить, что в первом тайме были удалены Роберт Андрих у «Байера» и Илья Забарный в составе «ПСЖ».

После этой игры «ПСЖ» с девятью очками расположился в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Байер» с двумя очками находится за пределами плей-офф.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
