«ПСЖ» одержал победу над «Байером» со счётом 7:2 в матче Лиги чемпионов, Дуэ оформил дубль

Завершён матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Байер» и «ПСЖ». Французский клуб одержал убедительную победу со счётом 7:2. Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

Первый мяч в этой встрече забил защитник гостей Вильям Пачо на седьмой минуте. На 38-й минуте Алеш Гарсия сравнял счёт, реализовав пенальти. Через три минуты Дезире Дуэ вывел «ПСЖ» вперёд, а на 44-й минуте Хвича Кварацхелия сделал счёт 3:1. В добавленное к первому тайму время Дезире Дуэ оформил дубль. На 50-й минуте Нуну Мендеш забил пятый мяч в ворота «Байера». Алеш Гарсия сократил разрыв в счёте на 54-й минуте, но через 12 минут Усман Дембеле восстановил разницу в четыре мяча. Последний мяч в игре забил Витинья на 90-й минуте. Следует отметить, что в первом тайме были удалены Роберт Андрих у «Байера» и Илья Забарный в составе «ПСЖ».

После этой игры «ПСЖ» с девятью очками расположился в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Байер» с двумя очками находится за пределами плей-офф.