Главная Футбол Новости

Нападающий ЦСКА Шуманский: прогресс есть, я начал играть

Нападающий ЦСКА Шуманский: прогресс есть, я начал играть
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Артём Шуманский высказался о своей игре после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором армейцы обыграли тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45'     1:1 Беншимол – 65'     2:1 Кисляк – 78'     3:1 Алеррандро – 82'     3:2 Беншимол – 90+5'    

«Прогресс есть, я начал играть. Когда игрок сидит на замене, прогресс небольшой. Когда начинаешь играть, прогресс идёт вверх. Нет никакого сожаления. ЦСКА — клуб с большой историей. Дай бог, меня уже покупать не надо. Я готов приносить пользу команде на любой позиции, куда меня поставит тренер.

Мне без разницы. Конкуренция — это всегда хорошо. У Алеррандро не получается забивать, но он старается на тренировках. Он хороший нападающий, мне нравится с ним конкурировать. Поздравил его с забитым голом. Это хороший гол с характером для нападающего. Сказал спасибо ему. За счёт его гола удалось обыграть «Акрон», — передаёт слова Шуманского корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Шуманский в нынешнем сезоне провёл 11 матчей за московский клуб, в которых забил один гол.

Комментарии
