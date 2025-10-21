Нападающий ЦСКА Шуманский: прогресс есть, я начал играть

Нападающий ЦСКА Артём Шуманский высказался о своей игре после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором армейцы обыграли тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2.

«Прогресс есть, я начал играть. Когда игрок сидит на замене, прогресс небольшой. Когда начинаешь играть, прогресс идёт вверх. Нет никакого сожаления. ЦСКА — клуб с большой историей. Дай бог, меня уже покупать не надо. Я готов приносить пользу команде на любой позиции, куда меня поставит тренер.

Мне без разницы. Конкуренция — это всегда хорошо. У Алеррандро не получается забивать, но он старается на тренировках. Он хороший нападающий, мне нравится с ним конкурировать. Поздравил его с забитым голом. Это хороший гол с характером для нападающего. Сказал спасибо ему. За счёт его гола удалось обыграть «Акрон», — передаёт слова Шуманского корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Шуманский в нынешнем сезоне провёл 11 матчей за московский клуб, в которых забил один гол.