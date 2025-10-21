ПСВ разгромил «Наполи» в матче Лиги чемпионов с восемью голами

Завершён матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «ПСВ Эйндховен» и «Наполи». ПСВ одержал уверенную победу со счётом 6:2. Встреча состоялась на стадионе «Филипс» в Эйндховене. В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

На 31-й минуте Скотт Мактоминей открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 35-й минуте ПСВ сравнял счёт благодаря автоголу. Исмаэль Сайбари на 44-й минуте вывел хозяев вперёд, а в начале второго тайма Деннис Ман укрепил преимущество. На 80-й минуте Ман оформил дубль. Через шесть минут свой дубль оформил Мактоминей, сократив отставание итальянцев. Но Рикардо Пепи и Коухаиб Дриош в концовке довели счёт до разгромного – 6:2.

После этой игры «ПСВ Эйндховен» с четырьмя очками находится в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Наполи» остался с тремя очками.

В следующем туре «ПСВ Эйндховен» проведёт встречу на выезде с «Олимпиакосом», «Наполи» примет у себя дома «Айнтрахт». Оба матча состоятся 4 ноября.