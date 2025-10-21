Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСВ — «Наполи», результат матча 21 октября 2025, счет 6:2, 3-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

ПСВ разгромил «Наполи» в матче Лиги чемпионов с восемью голами
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «ПСВ Эйндховен» и «Наполи». ПСВ одержал уверенную победу со счётом 6:2. Встреча состоялась на стадионе «Филипс» в Эйндховене. В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
6 : 2
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Мактоминей – 31'     1:1 Буонджорно – 35'     2:1 Сайбари – 38'     3:1 Ман – 54'     4:1 Ман – 80'     4:2 Мактоминей – 86'     5:2 Пепи – 87'     6:2 Дриош – 89'    
Удаления: нет / Лукка – 76'

На 31-й минуте Скотт Мактоминей открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 35-й минуте ПСВ сравнял счёт благодаря автоголу. Исмаэль Сайбари на 44-й минуте вывел хозяев вперёд, а в начале второго тайма Деннис Ман укрепил преимущество. На 80-й минуте Ман оформил дубль. Через шесть минут свой дубль оформил Мактоминей, сократив отставание итальянцев. Но Рикардо Пепи и Коухаиб Дриош в концовке довели счёт до разгромного – 6:2.

После этой игры «ПСВ Эйндховен» с четырьмя очками находится в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Наполи» остался с тремя очками.

В следующем туре «ПСВ Эйндховен» проведёт встречу на выезде с «Олимпиакосом», «Наполи» примет у себя дома «Айнтрахт». Оба матча состоятся 4 ноября.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Кайрат» в большинстве не смог победить «Пафос» в матче Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android