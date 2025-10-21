Шуманский: Кисляк — сформированный игрок, он делает свою работу

Нападающий ЦСКА Артём Шуманский высказался об атмосфере в команде после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором армейцы обыграли тольяттинский «Акрон» со счётом 3:2. Сам Шуманский отметился взятием ворот на 45-й минуте.

«Все мы одна семья, даже Кислый в своём раннем возрасте делает свою работу. Это достаточно сформированный игрок», — передаёт слова Шуманского корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После победы над «Акроном» ЦСКА с первого места вышел из группы D в плей-офф Кубка России.

После 6-го тура группового этапа Пути РПЛ ЦСКА занял первое место в группе D с 13 очками. «Акрон» располагается на последнем месте, вылетев из турнира.