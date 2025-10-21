Скидки
Копенгаген — Боруссия Дортмунд, результат матча 21 октября, счет 2:4, Лига чемпионов 2025/2026

«Боруссия» Дортмунд в гостях победила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Копенгаген» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу немецкого клуба.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
2 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Нмеча – 20'     1:1 Антон – 33'     1:2 Бенсебаини – 61'     1:3 Нмеча – 76'     1:4 Силва – 87'     2:4 Дадасон – 90'    

В составе «шмелей» забитыми мячами отметились Феликс Нмеча, оформивший дубль, Рами Бенсебаини, реализовавший 11-метровый удар, а также Фабиу Силва. На 33-й минуте защитник гостей Вальдемар Антон забил в свои ворота. На 90-й минуте «Копенгаген» сократил отставание в счёте.

В минувшем туре датская команда уступила «Карабаху» со счётом 0:2. «Шмели» разгромили «Атлетик» Бильбао со счётом 4:1.

В следующем туре подопечные Якоба Нееструпа проведут матч с «Тоттенхэмом» (4 ноября), а команда Нико Ковача встретится с «Манчестер Сити» (5 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
