«Боруссия» Дортмунд в гостях победила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Копенгаген» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу немецкого клуба.

В составе «шмелей» забитыми мячами отметились Феликс Нмеча, оформивший дубль, Рами Бенсебаини, реализовавший 11-метровый удар, а также Фабиу Силва. На 33-й минуте защитник гостей Вальдемар Антон забил в свои ворота. На 90-й минуте «Копенгаген» сократил отставание в счёте.

В минувшем туре датская команда уступила «Карабаху» со счётом 0:2. «Шмели» разгромили «Атлетик» Бильбао со счётом 4:1.

В следующем туре подопечные Якоба Нееструпа проведут матч с «Тоттенхэмом» (4 ноября), а команда Нико Ковача встретится с «Манчестер Сити» (5 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

