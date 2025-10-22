Бабич обратился к болельщикам «Спартака» после того, как получил тяжёлую травму

Защитник «Спартака» Срджан Бабич поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку. Ранее стало известно, что сербский футболист получил разрыв передней крестообразной связки в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

«Фанаты «Спартака»! С самого первого дня в Москве я чувствую вашу любовь и поддержку как в счастливые моменты, так и в тяжёлые. И сейчас я хочу сказать спасибо каждому, кто прислал добрые слова и пожелания в последние дни. Большая благодарность моим партнёрам по команде и клубу. Ради вас всех я вернусь ещё сильнее! До встречи, большая красно-белая семья», — написал Бабич в своём аккаунте в социальной сети.

