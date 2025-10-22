Скидки
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бабич обратился к болельщикам «Спартака» после того, как получил тяжёлую травму

Бабич обратился к болельщикам «Спартака» после того, как получил тяжёлую травму
Комментарии

Защитник «Спартака» Срджан Бабич поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку. Ранее стало известно, что сербский футболист получил разрыв передней крестообразной связки в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«Фанаты «Спартака»! С самого первого дня в Москве я чувствую вашу любовь и поддержку как в счастливые моменты, так и в тяжёлые. И сейчас я хочу сказать спасибо каждому, кто прислал добрые слова и пожелания в последние дни. Большая благодарность моим партнёрам по команде и клубу. Ради вас всех я вернусь ещё сильнее! До встречи, большая красно-белая семья», — написал Бабич в своём аккаунте в социальной сети.

