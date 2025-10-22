Вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп рукой отдал голевой пас в матче ЛЧ с «Бенфикой»
Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором английский «Ньюкасл Юнайтед» обыграл португальскую «Бенфику» со счётом 3:0. Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Англия). Отметим, что вратарь «сорок» Ник Поуп рукой отдал голевой пас на Харви Барнса, который забил во втором тайме.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
3 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Гордон – 32' 2:0 Барнс – 70' 3:0 Барнс – 83'
Английский голкипер из своей штрафной закинул мяч на половину поля соперника, после чего Барнс поразил ворота на 70-й минуте. Позже на 83-й минуте шотландец оформил дубль.
После 3-го тура «Ньюкасл Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав шесть очков. «Бенфика» не набрала очков и располагается на 34-й строчке.
