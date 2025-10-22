Вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп рукой отдал голевой пас в матче ЛЧ с «Бенфикой»

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором английский «Ньюкасл Юнайтед» обыграл португальскую «Бенфику» со счётом 3:0. Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Англия). Отметим, что вратарь «сорок» Ник Поуп рукой отдал голевой пас на Харви Барнса, который забил во втором тайме.

Английский голкипер из своей штрафной закинул мяч на половину поля соперника, после чего Барнс поразил ворота на 70-й минуте. Позже на 83-й минуте шотландец оформил дубль.

После 3-го тура «Ньюкасл Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав шесть очков. «Бенфика» не набрала очков и располагается на 34-й строчке.