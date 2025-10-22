Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Аякс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойзес ругался с судьёй, охрана выводила болельщика со стадиона. Яркие фото победы ЦСКА

Мойзес ругался с судьёй, охрана выводила болельщика со стадиона. Яркие фото победы ЦСКА
ЦСКА — «Акрон»
Комментарии

21 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 6-го тура Кубка России в группе D (Путь РПЛ) ЦСКА одержал победу над «Акроном». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Фабио Челестини.

В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок из Владивостока.

После 6-го тура группового этапа Пути РПЛ ЦСКА занимает первое место в группе D с 13 очками. «Акрон» располагается на последнем месте. В активе команды пять набранных очков. Две другие команды квартета — «Локомотив» (10 очков) и «Балтика» (5).

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Акрон» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android