Мойзес ругался с судьёй, охрана выводила болельщика со стадиона. Яркие фото победы ЦСКА
21 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 6-го тура Кубка России в группе D (Путь РПЛ) ЦСКА одержал победу над «Акроном». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Фабио Челестини.
В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок из Владивостока.
После 6-го тура группового этапа Пути РПЛ ЦСКА занимает первое место в группе D с 13 очками. «Акрон» располагается на последнем месте. В активе команды пять набранных очков. Две другие команды квартета — «Локомотив» (10 очков) и «Балтика» (5).
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Акрон» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
