22:00 Мск
Футбол Новости

«Барселона» сделала заявление в связи с отменой матча команды в США
«Барселона» на официальном сайте выразила сожаление в связи с решением Ла Лиги отменить матч 17-го тура соревнования с участием сине-гранатовых и «Вильярреала» в США. Игра должна была состояться 20 декабря.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
«Барселона» уважает и принимает решение об отмене встречи, которая должна был состояться с «Вильярреалом» в Майами в 17-м туре Ла Лиги, точно так же, как клуб уважал и принимал решение о проведении матча, принятое ранее.

«Барселона» сожалеет о упущенной возможности расширить имидж соревнования на стратегическом рынке, способном расти и генерировать ресурсы в интересах всех. Клуб благодарен за поддержку и безусловную любовь, которую он получил от наших болельщиков в США, и глубоко сожалеет, что они лишены возможности присутствовать на официальном матче в стране», — написано в заявлении клуба.

Напомним, команды Ла Лиги не играли первые несколько секунд после стартового свистка в матчах 9-го тура в знак протеста в отношении проведения указанной встречи за рубежом.

Официально
Ла Лига объявила об отмене матча между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

