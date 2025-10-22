Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол Новости

Стогниенко раскритиковал «Наполи» после разгромного поражения в матче с ПСВ

Комментарии

Комментатор Окко Владимир Стогниенко критически высказался об игре «Наполи» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСВ Эйндховеном». Итальянцы уступили с разгромным счётом 2:6.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
6 : 2
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Мактоминей – 31'     1:1 Буонджорно – 35'     2:1 Сайбари – 38'     3:1 Ман – 54'     4:1 Ман – 80'     4:2 Мактоминей – 86'     5:2 Пепи – 87'     6:2 Дриош – 89'    
Удаления: нет / Лукка – 76'

«Наполи» был ужасен – Конте перестраивает команду, меняет свои взгляды и философию, но ничего в Эйндховене не получилось. Невнятная игра в атаке, высокая оборона, упускающая нападающего с середины поля, постоянные провалы в центре поля и ужасающий второй тайм. В результате у «Наполи» после трёх матчей всего три очка, следующая игра в Лиге чемпионов — с «Айнтрахтом», а в Серии А нужно готовиться к «Интеру», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

