Стогниенко раскритиковал «Наполи» после разгромного поражения в матче с ПСВ

Комментатор Окко Владимир Стогниенко критически высказался об игре «Наполи» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСВ Эйндховеном». Итальянцы уступили с разгромным счётом 2:6.

«Наполи» был ужасен – Конте перестраивает команду, меняет свои взгляды и философию, но ничего в Эйндховене не получилось. Невнятная игра в атаке, высокая оборона, упускающая нападающего с середины поля, постоянные провалы в центре поля и ужасающий второй тайм. В результате у «Наполи» после трёх матчей всего три очка, следующая игра в Лиге чемпионов — с «Айнтрахтом», а в Серии А нужно готовиться к «Интеру», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».