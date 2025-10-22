Стогниенко раскритиковал «Наполи» после разгромного поражения в матче с ПСВ
Поделиться
Комментатор Окко Владимир Стогниенко критически высказался об игре «Наполи» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСВ Эйндховеном». Итальянцы уступили с разгромным счётом 2:6.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
6 : 2
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Мактоминей – 31' 1:1 Буонджорно – 35' 2:1 Сайбари – 38' 3:1 Ман – 54' 4:1 Ман – 80' 4:2 Мактоминей – 86' 5:2 Пепи – 87' 6:2 Дриош – 89'
Удаления: нет / Лукка – 76'
«Наполи» был ужасен – Конте перестраивает команду, меняет свои взгляды и философию, но ничего в Эйндховене не получилось. Невнятная игра в атаке, высокая оборона, упускающая нападающего с середины поля, постоянные провалы в центре поля и ужасающий второй тайм. В результате у «Наполи» после трёх матчей всего три очка, следующая игра в Лиге чемпионов — с «Айнтрахтом», а в Серии А нужно готовиться к «Интеру», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
00:52
-
00:50
-
00:44
-
00:41
-
00:35
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:21
-
00:18
-
00:12
-
00:02
- 21 октября 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:51
-
23:51
-
23:46
-
23:46
-
23:38
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:27
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:21
-
23:15
-
23:13
-
23:09
-
23:06
-
22:48