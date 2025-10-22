Смолов: не увольнять Станковича — удобная позиция для руководства «Спартака»

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что не видит у главного тренера столичного «Спартака» Деяна Станковича ни одного сильного качества.

«Я уже говорил, что нужно сделать со Станковичем. Селяви. Ничего не поменялось. Как я и говорил – он выиграет одну игру, все начнут визжать, что они прекрасно сыграли, бла-бла-бла. Глобально — прошло пять туров, ничего не поменялось. И не поменяется.

Не увольнять Станковича — удобная позиция для руководства. У тебя всё время есть человек, на которого можно весь хейт свалить. Про руководство «Спартака» сейчас ничего не говорят, говорят про Станковича — уберите его! У меня ощущение, что он хочет отвалить уже, чтобы ему неустойку заплатили. 100%!

Вот честно, я не вижу у Станковича ни одного сильного качества. Я с ним не работал, я с ним не разговаривал, но не вижу в нём ни одного сильного качества как в тренере. Честно, ни одного. Я думаю, что он даже не мотиватор. Если бы он был мотиватором, команда в дерби с ЦСКА не выглядела бы так, как она выглядела», — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Сербский специалист занимает должность главного тренера красно-белых с лета 2024 года. После 12 туров Мир Российской Премьер-Лиги московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место.

Материалы по теме Станкович отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Спартака»

Как появился «Спартак»: