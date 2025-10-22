Защитник «Арсенала» Магальяйнс забил больше всех голов на своей позиции с 2020 года

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Победу в матче одержали «пушкари» со счётом 4:0.

Счёт во встрече открыл защитник хозяев поля Габриэл Магальяйнс на 57-й минуте. Это стало 22-м голом для бразильского игрока обороны, если отсчитывать с 2020 года. На этом промежутке он является самым результативным центральным защитником в пяти сильнейших лигах Европы. Об этом сообщает аккаунт TNT Sports в соцсети X.

Магальяйнс в нынешнем сезоне провёл 12 встреч за лондонский клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и дважды ассистировал своим партнёрам.