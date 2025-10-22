Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Арсенала» Магальяйнс забил больше всех голов на своей позиции с 2020 года

Комментарии

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Победу в матче одержали «пушкари» со счётом 4:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Магальяйнс – 57'     2:0 Мартинелли – 64'     3:0 Дьёкереш – 67'     4:0 Дьёкереш – 70'    

Счёт во встрече открыл защитник хозяев поля Габриэл Магальяйнс на 57-й минуте. Это стало 22-м голом для бразильского игрока обороны, если отсчитывать с 2020 года. На этом промежутке он является самым результативным центральным защитником в пяти сильнейших лигах Европы. Об этом сообщает аккаунт TNT Sports в соцсети X.

Магальяйнс в нынешнем сезоне провёл 12 встреч за лондонский клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и дважды ассистировал своим партнёрам.

