Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Реал» доволен отменой матча «Барселоны» и «Вильярреала» в США — COPE

«Реал» доволен отменой матча «Барселоны» и «Вильярреала» в США — COPE
В мадридском «Реале» довольны решением Ла Лиги не проводить матч 17-го тура соревнования между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США. Эта игра была запланирована на 20 декабря. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, в стане «сливочных» считают, что организация подобной игры могла стать серьёзным прецедентом.

В «Королевском клубе» думают, что протесты футболистов команд Примеры и попытки Ла Лиги скрыть их оказали решающее влияние на отказ организатора проводить встречу между «Вильярреалом» и «Барселоной» в Майами.

Напомним, команды Ла Лиги не играли первые несколько секунд после стартового свистка в матчах 9-го тура в знак протеста в отношении проведения указанной встречи за рубежом. При этом во время трансляции встречи между «Овьедо» и «Эспаньолом» не показали этот протест.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

