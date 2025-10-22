Думфрис прокомментировал разгром «Юниона» в матче Лиги чемпионов

Нидерландский защитник «Интера» Дензел Думфрис высказался после победы своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов над «Юнионом» (4:0).

«Это очень важная победа для нас. Начало было тяжёлым, но мы сделали замены через 15-20 минут и сыграли очень хорошо, как команда. Киву — тренер, который много общается с игроками, он сильный тренер, и он вселил в нас уверенность», — приводит слова Думфриса Sky Sport Italia.

После трёх встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Интер» набрал девять очков и занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч в турнире миланский клуб проведёт на своём поле против «Кайрата» 5 ноября.