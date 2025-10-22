Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол Новости

Думфрис прокомментировал разгром «Юниона» в матче Лиги чемпионов

Думфрис прокомментировал разгром «Юниона» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Нидерландский защитник «Интера» Дензел Думфрис высказался после победы своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов над «Юнионом» (4:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
0 : 4
Интер М
Милан, Италия
0:1 Думфрис – 41'     0:2 Мартинес – 45+1'     0:3 Чалханоглу – 53'     0:4 Эспозито – 76'    

«Это очень важная победа для нас. Начало было тяжёлым, но мы сделали замены через 15-20 минут и сыграли очень хорошо, как команда. Киву — тренер, который много общается с игроками, он сильный тренер, и он вселил в нас уверенность», — приводит слова Думфриса Sky Sport Italia.

После трёх встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Интер» набрал девять очков и занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч в турнире миланский клуб проведёт на своём поле против «Кайрата» 5 ноября.

