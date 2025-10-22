«Реал» может попытаться купить Мак Аллистера у «Ливерпуля» зимой — Indykalia

Мадридский «Реал» предпринимает попытки по приобретению 26-летнего полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера. Наиболее вероятен переход аргентинского футболиста грядущим летом, однако не исключено, что «сливочные» могут купить игрока зимой. Об этом сообщает Indykalia на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, английский клуб понимает размер суммы, за которую он будет готов продать Мак Аллистера.

Аргентинец выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2023 года. За этот период Мак Аллистер принял участие в 105 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

