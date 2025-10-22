Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ди Лоренцо — о поражении от ПСВ: это была ужасная ночь

Ди Лоренцо — о поражении от ПСВ: это была ужасная ночь
Комментарии

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо высказался после поражения своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСВ Эйндховен». Итальянцы проиграли с разгромным счётом 2:6.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
6 : 2
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Мактоминей – 31'     1:1 Буонджорно – 35'     2:1 Сайбари – 38'     3:1 Ман – 54'     4:1 Ман – 80'     4:2 Мактоминей – 86'     5:2 Пепи – 87'     6:2 Дриош – 89'    
Удаления: нет / Лукка – 76'

«Это была ужасная ночь. Нам нужно остановиться, поразмыслить и проанализировать произошедшее. Сейчас мы чувствуем себя уязвимыми, в отличие от прошлого сезона, когда были так надёжны. Пробуем что-то новое в атаке, но пропускаем голы, которые никогда не должны пропускать. Сейчас такое ощущение, что соперник может нанести нам урон в любой момент. Это нужно немедленно изменить», — приводит слова Ди Лоренцо Sky Sport Italia.

После трёх встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» набрал три очка и занимает 22-е место в турнирной таблице.

