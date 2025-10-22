Ди Лоренцо — о поражении от ПСВ: это была ужасная ночь
Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо высказался после поражения своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСВ Эйндховен». Итальянцы проиграли с разгромным счётом 2:6.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
6 : 2
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Мактоминей – 31' 1:1 Буонджорно – 35' 2:1 Сайбари – 38' 3:1 Ман – 54' 4:1 Ман – 80' 4:2 Мактоминей – 86' 5:2 Пепи – 87' 6:2 Дриош – 89'
Удаления: нет / Лукка – 76'
«Это была ужасная ночь. Нам нужно остановиться, поразмыслить и проанализировать произошедшее. Сейчас мы чувствуем себя уязвимыми, в отличие от прошлого сезона, когда были так надёжны. Пробуем что-то новое в атаке, но пропускаем голы, которые никогда не должны пропускать. Сейчас такое ощущение, что соперник может нанести нам урон в любой момент. Это нужно немедленно изменить», — приводит слова Ди Лоренцо Sky Sport Italia.
После трёх встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» набрал три очка и занимает 22-е место в турнирной таблице.
