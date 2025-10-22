Ди Лоренцо — о поражении от ПСВ: это была ужасная ночь

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо высказался после поражения своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСВ Эйндховен». Итальянцы проиграли с разгромным счётом 2:6.

«Это была ужасная ночь. Нам нужно остановиться, поразмыслить и проанализировать произошедшее. Сейчас мы чувствуем себя уязвимыми, в отличие от прошлого сезона, когда были так надёжны. Пробуем что-то новое в атаке, но пропускаем голы, которые никогда не должны пропускать. Сейчас такое ощущение, что соперник может нанести нам урон в любой момент. Это нужно немедленно изменить», — приводит слова Ди Лоренцо Sky Sport Italia.

После трёх встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» набрал три очка и занимает 22-е место в турнирной таблице.