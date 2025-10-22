Скидки
Главная Футбол Новости

ЦСКА сыграет с махачкалинским «Динамо» в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России

ЦСКА сыграет с махачкалинским «Динамо» в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России
По итогам матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Акрон» (3:2) стал известен соперник армейцев в четвертьфинале верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ). Им станет махачкалинское «Динамо», ранее уступившее на своём поле «Спартаку» со счётом 1:3.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45'     1:1 Беншимол – 65'     2:1 Кисляк – 78'     3:1 Алеррандро – 82'     3:2 Беншимол – 90+5'    
Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Мастури – 25'     1:1 Маркиньос – 34'     1:2 Массалыга – 59'     1:3 Дмитриев – 67'    

После победы в основное время над «Акроном» красно-синие набрали в группе D 13 очков в шести играх и гарантировали себе итоговое первое место независимо от исхода последнего матча группы «Балтика» — «Локомотив», который пройдёт 23 октября. Набравшие 10 очков в пяти встречах железнодорожники не смогут опередить ЦСКА даже при своей победе в основное время, так как уступают по результатам личных матчей (1:2; 0:0, 2:4 пен.).

Махачкалинцы с 13 очками в шести встречах заняли второе место в группе C, уступив лидерство «Спартаку» по результатам личных матчей (1:1, 4:3 пен.; 1:3).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России:

