ЦСКА сыграет с махачкалинским «Динамо» в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России

По итогам матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Акрон» (3:2) стал известен соперник армейцев в четвертьфинале верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ). Им станет махачкалинское «Динамо», ранее уступившее на своём поле «Спартаку» со счётом 1:3.

После победы в основное время над «Акроном» красно-синие набрали в группе D 13 очков в шести играх и гарантировали себе итоговое первое место независимо от исхода последнего матча группы «Балтика» — «Локомотив», который пройдёт 23 октября. Набравшие 10 очков в пяти встречах железнодорожники не смогут опередить ЦСКА даже при своей победе в основное время, так как уступают по результатам личных матчей (1:2; 0:0, 2:4 пен.).

Махачкалинцы с 13 очками в шести встречах заняли второе место в группе C, уступив лидерство «Спартаку» по результатам личных матчей (1:1, 4:3 пен.; 1:3).

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России: