Стали известны три пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России из четырёх

В Фонбет Кубке России определились три четвертьфинальные пары верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) из четырёх.

По итогам матчей игрового дня 21 октября в заключительном 6-м туре группового этапа «Динамо» Мх — «Спартак» (1:3) и ЦСКА — «Акрон» (3:2) красно-белые вышли на итоговое первое место в группе С, отправив махачкалинцев на второе, в то время как армейцы обеспечили себе первую строчку таблицы группы D, оставив вторым «Локомотив». Таким образом, в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России «Спартак» сыграет с «Локомотивом», в то время как ЦСКА встретится с махачкалинским «Динамо».

Ранее по итогам встреч 5-го тура стало известно, что ставший первым в группе B «Краснодар» в четвертьфинале Пути РПЛ сыграет с «Оренбургом», который обеспечил себе второе место в группе A.

В последней неопределившейся четвертьфинальной паре петербургский «Зенит» (первое место в группе A) встретится с клубом, занявшим итоговое второе место в группе B — на него претендуют московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов».

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России: