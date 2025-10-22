Скидки
Стали известны три пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России из четырёх

В Фонбет Кубке России определились три четвертьфинальные пары верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) из четырёх.

По итогам матчей игрового дня 21 октября в заключительном 6-м туре группового этапа «Динамо» Мх — «Спартак» (1:3) и ЦСКА — «Акрон» (3:2) красно-белые вышли на итоговое первое место в группе С, отправив махачкалинцев на второе, в то время как армейцы обеспечили себе первую строчку таблицы группы D, оставив вторым «Локомотив». Таким образом, в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России «Спартак» сыграет с «Локомотивом», в то время как ЦСКА встретится с махачкалинским «Динамо».

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Мастури – 25'     1:1 Маркиньос – 34'     1:2 Массалыга – 59'     1:3 Дмитриев – 67'    
Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45'     1:1 Беншимол – 65'     2:1 Кисляк – 78'     3:1 Алеррандро – 82'     3:2 Беншимол – 90+5'    

Ранее по итогам встреч 5-го тура стало известно, что ставший первым в группе B «Краснодар» в четвертьфинале Пути РПЛ сыграет с «Оренбургом», который обеспечил себе второе место в группе A.

В последней неопределившейся четвертьфинальной паре петербургский «Зенит» (первое место в группе A) встретится с клубом, занявшим итоговое второе место в группе B — на него претендуют московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

