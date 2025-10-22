Мостовой не выбрал игрока лучше себя при перечислении Зидана, Пирло, Карпина и Аршавина

Экс-полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой ответил на вопрос викторины, назвав футболиста, который был сильнее его. Её опубликовала пресс-служба Кубка России по футболу в своём телеграм-канале.

«Молчите, пока не услышите игрока сильнее себя… Андрей Мостовой? Кака? Егор Титов? Сеск Фабрегас? Кевин Де Брёйне? Андрей Аршавин? Андреа Пирло? Валерий Карпин? Дэвид Бекхэм? Фрэнк Лэмпард? Михаэль Баллак? Зинедин Зидан?..»

Мостовой молчал, когда называли каждого, и засмеялся после того, как назвали Зидана, сдерживаясь от желания что-то сказать.

«Царское молчание. Разве может быть кто-то круче Александра Мостового? Проверили выдержку легенды», — подписала пост с видео пресс-служба Кубка России.

Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1991 год. Помимо этого, Александр играл за «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».