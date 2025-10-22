Скидки
«С отрывом». Радимов назвал лучшего игрока матча Кубка «Динамо» Мх — «Спартак»

Комментарии

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о лучшем игроке встречи 6-го тура Кубка России, где встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Красно-белые одержали победу со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Мастури – 25'     1:1 Маркиньос – 34'     1:2 Массалыга – 59'     1:3 Дмитриев – 67'    

«Объективно лучший игрок встречи с отрывом — Дмитриев. Если после этого матча он не выйдет в стартовом составе, то я и Александр Гришин ничего не понимаем в футболе», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, Игорь Дмитриев, игравший на позиции левого инсайда, отметился во встрече забитым мячом и голевой передачей. 21-летний футболист провёл на поле все 90 минут. В текущем сезоне Дмитриев сыграл 15 матчей во всех турнирах, где отметился одним голом и пятью результативными передачами.

Видео
Мостовой не выбрал игрока лучше себя при перечислении Зидана, Пирло, Карпина и Аршавина
