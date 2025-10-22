«С отрывом». Радимов назвал лучшего игрока матча Кубка «Динамо» Мх — «Спартак»
Поделиться
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о лучшем игроке встречи 6-го тура Кубка России, где встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Красно-белые одержали победу со счётом 3:1.
Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Мастури – 25' 1:1 Маркиньос – 34' 1:2 Массалыга – 59' 1:3 Дмитриев – 67'
«Объективно лучший игрок встречи с отрывом — Дмитриев. Если после этого матча он не выйдет в стартовом составе, то я и Александр Гришин ничего не понимаем в футболе», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Отметим, Игорь Дмитриев, игравший на позиции левого инсайда, отметился во встрече забитым мячом и голевой передачей. 21-летний футболист провёл на поле все 90 минут. В текущем сезоне Дмитриев сыграл 15 матчей во всех турнирах, где отметился одним голом и пятью результативными передачами.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
02:28
-
02:03
-
01:53
-
01:49
-
01:33
-
00:52
-
00:50
-
00:44
-
00:41
-
00:35
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:21
-
00:18
-
00:12
-
00:02
- 21 октября 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:51
-
23:51
-
23:46
-
23:46
-
23:38
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:27
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:21