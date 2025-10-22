Илья Забарный получил одну из самых низких оценок после матча ЛЧ за всю историю Flashscore

Украинский защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный получил одну из самых низких оценок после матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Байером» (7:2) за всю историю портала Flashscore.

По данным портала, за 37 сыгранных минут во встрече Забарный получил оценку 3,3.

Фото: Flashscore

На других известных статистических порталах оценка Ильи немного выше. Sofascore выставил украинцу 5,4.

Отметим, футболист дважды грубо сфолил в игре с леверкузенцами, после чего в обоих случаях в ворота французского гранда назначали пенальти. После первого нарушения на 24-й минуте игрок получил жёлтую карточку, после второго фола на 37-й минуте — красную.

Сразу после удаления Забарного парижане забили три гола за семь минут.