Илья Забарный получил одну из самых низких оценок после матча ЛЧ за всю историю Flashscore

Илья Забарный получил одну из самых низких оценок после матча ЛЧ за всю историю Flashscore
Комментарии

Украинский защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный получил одну из самых низких оценок после матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Байером» (7:2) за всю историю портала Flashscore.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 7
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Пачо – 7'     1:1 Гарсия – 38'     1:2 Дуэ – 41'     1:3 Кварацхелия – 44'     1:4 Дуэ – 45+3'     1:5 Мендеш – 50'     2:5 Гарсия – 54'     2:6 Дембеле – 66'     2:7 Витинья – 90'    
Удаления: Андрих – 31' / Забарный – 37'

По данным портала, за 37 сыгранных минут во встрече Забарный получил оценку 3,3.

Фото: Flashscore

На других известных статистических порталах оценка Ильи немного выше. Sofascore выставил украинцу 5,4.

Отметим, футболист дважды грубо сфолил в игре с леверкузенцами, после чего в обоих случаях в ворота французского гранда назначали пенальти. После первого нарушения на 24-й минуте игрок получил жёлтую карточку, после второго фола на 37-й минуте — красную.

Сразу после удаления Забарного парижане забили три гола за семь минут.

