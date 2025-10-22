Илья Забарный получил одну из самых низких оценок после матча ЛЧ за всю историю Flashscore
Украинский защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный получил одну из самых низких оценок после матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Байером» (7:2) за всю историю портала Flashscore.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 7
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Пачо – 7' 1:1 Гарсия – 38' 1:2 Дуэ – 41' 1:3 Кварацхелия – 44' 1:4 Дуэ – 45+3' 1:5 Мендеш – 50' 2:5 Гарсия – 54' 2:6 Дембеле – 66' 2:7 Витинья – 90'
Удаления: Андрих – 31' / Забарный – 37'
По данным портала, за 37 сыгранных минут во встрече Забарный получил оценку 3,3.
Фото: Flashscore
На других известных статистических порталах оценка Ильи немного выше. Sofascore выставил украинцу 5,4.
Отметим, футболист дважды грубо сфолил в игре с леверкузенцами, после чего в обоих случаях в ворота французского гранда назначали пенальти. После первого нарушения на 24-й минуте игрок получил жёлтую карточку, после второго фола на 37-й минуте — красную.
Сразу после удаления Забарного парижане забили три гола за семь минут.
