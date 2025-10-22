Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стала известна реакция «Вильярреала» на отмену проведения матча с «Барселоной» в США

Руководство «Вильярреала» недовольно запретом Ла Лиги на проведение матча 17-го тура чемпионата Испании с каталонской «Барселоной» в Майами (США). Об этом сообщает издание COPE.

По информации источника, вчера, 21 октября, руководство Ла Лиги отказало в проведении встречи из-за протестов футболистов. Матч, как и ожидалось изначально, пройдёт на домашнем стадионе «Вильярреала» — «Керамика». Руководство «субмарины» осталось крайне недовольно тем, как руководство Ла Лиги проявило себя в этой истории. В клубе считают, что лига проявила недальновидность и неспособность урегулировать ситуацию.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила проведение матча в Майами. Но Ассоциация футболистов Испании (AFE) выступила против и организовала масштабную акцию протеста.