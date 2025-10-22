Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна реакция «Вильярреала» на отмену проведения матча с «Барселоной» в США

Стала известна реакция «Вильярреала» на отмену проведения матча с «Барселоной» в США
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Вильярреала» недовольно запретом Ла Лиги на проведение матча 17-го тура чемпионата Испании с каталонской «Барселоной» в Майами (США). Об этом сообщает издание COPE.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, вчера, 21 октября, руководство Ла Лиги отказало в проведении встречи из-за протестов футболистов. Матч, как и ожидалось изначально, пройдёт на домашнем стадионе «Вильярреала» — «Керамика». Руководство «субмарины» осталось крайне недовольно тем, как руководство Ла Лиги проявило себя в этой истории. В клубе считают, что лига проявила недальновидность и неспособность урегулировать ситуацию.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила проведение матча в Майами. Но Ассоциация футболистов Испании (AFE) выступила против и организовала масштабную акцию протеста.

Материалы по теме
«Реал» доволен отменой матча «Барселоны» и «Вильярреала» в США — COPE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android