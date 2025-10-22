«Цирк или аут?» Дзюба — о голе Шуманского в матче ЦСКА с «Акроном»
Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о голе 20-летнего белорусского нападающего ЦСКА Артёма Шуманского в матче шестого тура Кубка России. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:2.
Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45' 1:1 Беншимол – 65' 2:1 Кисляк – 78' 3:1 Алеррандро – 82' 3:2 Беншимол – 90+5'
Дзюба пропустил игру, которая проходила в Москве, и смотрел трансляцию матча своей команды с армейцами. Форвард считает, что перед голом Шуманского мяч вышел за пределы поля.
«Цирк или аут?» — подписал скриншот Дзюба.
Фото: Соцсети Дзюбы
Видеоарбитры не увидели выход мяча за пределы поля, гол был засчитан.
В этой встрече голами за ЦСКА отметились Артём Шуманский, Матвей Кисляк и Алеррандро. В составе «Акрона» дублем отметился Беншимол.
