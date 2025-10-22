Скидки
Главная Футбол Новости

«Цирк или аут?» Дзюба — о голе Шуманского в матче ЦСКА с «Акроном»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о голе 20-летнего белорусского нападающего ЦСКА Артёма Шуманского в матче шестого тура Кубка России. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:2.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Шуманский – 45'     1:1 Беншимол – 65'     2:1 Кисляк – 78'     3:1 Алеррандро – 82'     3:2 Беншимол – 90+5'    

Дзюба пропустил игру, которая проходила в Москве, и смотрел трансляцию матча своей команды с армейцами. Форвард считает, что перед голом Шуманского мяч вышел за пределы поля.

«Цирк или аут?» — подписал скриншот Дзюба.

Фото: Соцсети Дзюбы

Видеоарбитры не увидели выход мяча за пределы поля, гол был засчитан.

В этой встрече голами за ЦСКА отметились Артём Шуманский, Матвей Кисляк и Алеррандро. В составе «Акрона» дублем отметился Беншимол.

Спорный гол ЦСКА и два неочевидных пенальти в его ворота! А вытащили победу в Кубке замены
Видео
Спорный гол ЦСКА и два неочевидных пенальти в его ворота! А вытащили победу в Кубке замены
