«Цирк или аут?» Дзюба — о голе Шуманского в матче ЦСКА с «Акроном»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о голе 20-летнего белорусского нападающего ЦСКА Артёма Шуманского в матче шестого тура Кубка России. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:2.

Дзюба пропустил игру, которая проходила в Москве, и смотрел трансляцию матча своей команды с армейцами. Форвард считает, что перед голом Шуманского мяч вышел за пределы поля.

«Цирк или аут?» — подписал скриншот Дзюба.

Фото: Соцсети Дзюбы

Видеоарбитры не увидели выход мяча за пределы поля, гол был засчитан.

В этой встрече голами за ЦСКА отметились Артём Шуманский, Матвей Кисляк и Алеррандро. В составе «Акрона» дублем отметился Беншимол.