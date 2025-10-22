Артета оценил игру «Арсенала» в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о разгромной победе своей команды в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Встреча завершилась со счётом 4:0.

«Матч оказался сложным. После того как мы забили гол, соперник немного раскрылся, что дало нам возможность легче находить свободные зоны. Мы очень рады достигнутому результату.

Это также способствует укреплению нашего единства с болельщиками, ведь уверенность в победе имеет огромное значение в спорте. Теперь надо сосредоточиться на предстоящем матче в воскресенье», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» же находится на 18 строчке и находится в зоне стыковых матчей.