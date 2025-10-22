Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор разгромной победы «Арсенала» в матче с мадридским «Атлетико» в ЛЧ

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:0.

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Габриэл Магальяйнс на 57-й минуте. Форвард лондонцев Габриэл Мартинелли забил гол на 64-й минуте. Нападающий «пушкарей» Виктор Дьёкереш довёл счёт до разгромного на 67-й минуте. На 70-й минуте шведский форвард сделал дубль.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» же находится на 18 строчке и находится в зоне стыковых матчей.