«Лай обиженной собаки». Ветеран «Спартака» — о попытке переименовать награду имени Яшина

Бывший вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался против переименования приза лучшему вратарю сезона. Сейчас награда носит имя бывшего вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина.

«Эти люди хотели по политическому принципу работать против СССР и России. Они много что говорят, не могут понять характер русского человека. Мы преданы своей стране, нас не сломаешь. Если мы беремся за дело, решаем его в лучшем виде. Повторю ещё раз: Лев Иванович Яшин был лучшим вратарём. За последние 100 лет он остался лучшим, и кто бы ни вякал о переименовании приза, это будет только лай обиженной собаки, которой дали по ногам и морде, и они скулят. Вот англичане, они скулят. Они хотят убрать из истории фамилию Яшина, но это невозможно», — приводит слова Кавазашвили издание News.ru.

Лев Яшин стал обладателем главной индивидуальной награды в мировом футболе в 1963 году. Ни до, ни после вратари не становились обладателями «Золотого мяча». Ранее с инициативой о переименовании приза лучшему вратарю сезона выступили в исполкоме УЕФА.