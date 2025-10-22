Виктор Дьёкереш высказался о победе «Арсенала» над мадридским «Атлетико» в ЛЧ

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (4:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

«Хотим добиваться успеха и переигрывать в футболе. Впереди долгий путь, много игр. Будем продвигаться от игры к игре — пусть это и звучит занудно, но уж как есть. Считаю, мы начали очень хорошо, и поддерживали дальше этот уровень. Конечно, и у соперника были по ходу матча хорошие возможности, но, думаю, в целом ситуацию мы контролировали. Стремимся вперед всегда. Всё делаем правильно в защите, а, как только у нас появляются моменты, мы очень сильны в их реализации. Сегодня все выполнили очень хорошо», — приводит слова нападающего официальный сайт УЕФА.

После 3-го тура «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав девять очков. «Атлетико» набрал три очка и располагается на 18-й строчке.