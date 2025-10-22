«Наполи» впервые пропустил 6 голов в матче еврокубков

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 итальянский «Наполи» проиграл в гостях ПСВ (2:6). Встреча состоялась на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Неаполитанцы впервые в своей истории пропустили шесть голов в матче Еврокубков. Об этом сообщает Opta Sport.

Последний раз «Наполи» пропускал шесть мячей в одной игре 21 декабря 1997 года – от «Сампдории» (3:6) в рамках Серии А.

После трёх туров «ПСВ Эйндховен» с четырьмя очками находится в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Наполи» остался с тремя очками.

В следующем туре «ПСВ Эйндховен» проведёт встречу на выезде с «Олимпиакосом», «Наполи» примет у себя дома «Айнтрахт». Оба матча состоятся 4 ноября.