«Наполи» впервые пропустил 6 голов в матче еврокубков

Комментарии

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 итальянский «Наполи» проиграл в гостях ПСВ (2:6). Встреча состоялась на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Неаполитанцы впервые в своей истории пропустили шесть голов в матче Еврокубков. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
6 : 2
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Мактоминей – 31'     1:1 Буонджорно – 35'     2:1 Сайбари – 38'     3:1 Ман – 54'     4:1 Ман – 80'     4:2 Мактоминей – 86'     5:2 Пепи – 87'     6:2 Дриош – 89'    
Удаления: нет / Лукка – 76'

Последний раз «Наполи» пропускал шесть мячей в одной игре 21 декабря 1997 года – от «Сампдории» (3:6) в рамках Серии А.

После трёх туров «ПСВ Эйндховен» с четырьмя очками находится в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Наполи» остался с тремя очками.

В следующем туре «ПСВ Эйндховен» проведёт встречу на выезде с «Олимпиакосом», «Наполи» примет у себя дома «Айнтрахт». Оба матча состоятся 4 ноября.

Комментарии
