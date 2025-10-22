Видеообзор разгромной победы ПСВ над «Наполи» в матче ЛЧ с восемью голами

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 итальянский «Наполи» проиграл в гостях ПСВ (2:6). Встреча состоялась на стадионе «Филипс» в Эйндховене.
У победителей забитыми голами отметились Исмаэль Сайбари, Деннис Ман (дубль), Рикардо Пепи, Коухаиб Дриош, а также один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Алессандро Буонджорно.
У итальянского клуба дубль записал на свой счёт Скотт Мактоминей.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
После этой игры «ПСВ Эйндховен» с четырьмя очками находится в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Наполи» остался с тремя очками.
В следующем туре «ПСВ Эйндховен» проведёт встречу на выезде с «Олимпиакосом», «Наполи» примет у себя дома «Айнтрахт». Оба матча состоятся 4 ноября.
- 22 октября 2025
-
06:52
-
06:15
-
05:59
-
05:40
-
05:26
-
05:15
-
04:56
-
04:53
-
04:48
-
04:16
-
02:47
-
02:28
-
02:03
-
01:53
-
01:49
-
01:33
-
00:52
-
00:50
-
00:44
-
00:41
-
00:35
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:21
-
00:18
-
00:12
-
00:02
- 21 октября 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:51
-
23:51