Видеообзор разгромной победы ПСВ над «Наполи» в матче ЛЧ с восемью голами

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 итальянский «Наполи» проиграл в гостях ПСВ (2:6). Встреча состоялась на стадионе «Филипс» в Эйндховене.

У победителей забитыми голами отметились Исмаэль Сайбари, Деннис Ман (дубль), Рикардо Пепи, Коухаиб Дриош, а также один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Алессандро Буонджорно.

У итальянского клуба дубль записал на свой счёт Скотт Мактоминей.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После этой игры «ПСВ Эйндховен» с четырьмя очками находится в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Наполи» остался с тремя очками.

В следующем туре «ПСВ Эйндховен» проведёт встречу на выезде с «Олимпиакосом», «Наполи» примет у себя дома «Айнтрахт». Оба матча состоятся 4 ноября.

