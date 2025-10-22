«Атлетико Минейро» ушёл от поражения в полуфинале Южноамериканского кубка, у Халка ассист
В ночь с 21 на 22 октября завершился первый полуфинальный матч Южноамериканского кубка, в котором эквадорский «Индепендьенте дель Валье» принимал на своём поле бразильский «Атлетико Минейро». Встреча закончилась ничейным результатом 1:1.
Южноамериканский кубок — 2025 . 1/2 финала. 1-й матч
22 октября 2025, среда. 03:30 МСК
Индепендьенте дель Валье
Сангольки, Эквадор
Окончен
1 : 1
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
1:0 Сорноса – 11' 1:1 Дуду – 90+1'
Счёт в матче был открыт на 11-й минуте, с пенальти отличился нападающий хозяев Хуниор Сорноса. Отыграться гости смогли в компенсированное время, на первой добавленной к основному времени встречи минуте, после передачи экс-нападающего «Зенита» Халка, счёт сравнял форвард бразильцев Дуду.
В другом полуфинале «Универсидад де Чили» сыграет дома с аргентинским «Ланусом».
