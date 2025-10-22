«Атлетико Минейро» ушёл от поражения в полуфинале Южноамериканского кубка, у Халка ассист

В ночь с 21 на 22 октября завершился первый полуфинальный матч Южноамериканского кубка, в котором эквадорский «Индепендьенте дель Валье» принимал на своём поле бразильский «Атлетико Минейро». Встреча закончилась ничейным результатом 1:1.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте, с пенальти отличился нападающий хозяев Хуниор Сорноса. Отыграться гости смогли в компенсированное время, на первой добавленной к основному времени встречи минуте, после передачи экс-нападающего «Зенита» Халка, счёт сравнял форвард бразильцев Дуду.

В другом полуфинале «Универсидад де Чили» сыграет дома с аргентинским «Ланусом».