Тренер мадридского «Атлетико» Симеоне отреагировал на поражение от «Арсенала» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в матче с лондонским «Арсеналом» (0:4) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

«Я бы сказал, что это лучшая команда из тех, с кем мы столкнулись на старте сезона. Она очень хорошо ведет борьбу, бежит и бежит вперед. У неё по всему полю высококлассная игра. У нас идёт процесс совершенствования. Нам нужно просто его продолжать. Думаю, поначалу мы играли очень хорошо. Начиная с 60-й минуты, соперник был сильнее и победу заслужил. Теперь нам надо будет от этого отойти и на тренировках сконцентрироваться на том, что было выполнено правильно, попутно внося в это коррективы», —приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

После 3-го тура «Атлетико» набрал три очка и располагается на 18-й строчке в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Арсенал» занимает третье место, набрав девять очков.