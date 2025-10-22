Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру Дьёкереша в матче с «Атлетико» в ЛЧ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре нападающего Виктора Дьёкереша в матче с мадридским «Атлетико» (4:0) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

«Я доволен [Дьекерешем] — он это в полной мере заслужил. Его вклад в командную работоспособность попросту выдающийся. Нам ценно многое из того, что он дает команде. Сегодня на его лице — самая широкая улыбка», —приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Португальский форвард забил два мяча в ворота «матрасников» и был признан лучшим игроком данного матча.

После 3-го тура «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав девять очков.