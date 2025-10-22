Главный тренер «Байера» Каспер Юльманн высказался о разгромном поражении от «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер леверкузенского «Байера» Каспер Юльманн прокомментировал поражение в матче с «ПСЖ» (2:7) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
«Для нас как для профессионалов это всё очень больно. Для команды, для меня, для всех причастных. 2:7 — это звучит плохо. Мы провалили начало матча, но потом ввязались в борьбу. Игра была равной вплоть до 38-й минуты или вроде того. Но в следующие семь минут мы слишком раскрылись. Теперь переключимся на Бундеслигу, а потом продолжим в Лиге чемпионов, где нас будет ждать выезд в Лиссабон. Мы будем готовы. Понятно, что сейчас вокруг команды ощущается давление, но будем настраиваться на победу в следующем матче», —приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.
После этой игры «ПСЖ» с девятью очками расположился в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Байер» с двумя очками находится за пределами плей-офф.
