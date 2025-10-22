Видеообзор разгромной победы «ПСЖ» над «Байером» в матче ЛЧ с девятью голами

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 леверкузенский «Байер» проиграл дома «ПСЖ» (2:7). Встреча состоялась на «БайАрене» в Леверкузене.

У победителей забитыми мячами отметились Вильям Пачо, Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Усман Дембеле и Витинья.

У немецкого клуба дубль записал на свой счёт Алеш Гарсия.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После этой игры «ПСЖ» с девятью очками расположился в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Байер» с двумя очками находится за пределами плей-офф.

В следующем туре французский клуб встретится дома с мюнхенской «Баварией» 4 ноября, а леверкузенцы сыграют на выезде с португальской «Бенфикой» 5 ноября.