Видеообзор разгромной победы «ПСЖ» над «Байером» в матче ЛЧ с девятью голами
В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 леверкузенский «Байер» проиграл дома «ПСЖ» (2:7). Встреча состоялась на «БайАрене» в Леверкузене.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 7
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Пачо – 7' 1:1 Гарсия – 38' 1:2 Дуэ – 41' 1:3 Кварацхелия – 44' 1:4 Дуэ – 45+3' 1:5 Мендеш – 50' 2:5 Гарсия – 54' 2:6 Дембеле – 66' 2:7 Витинья – 90'
Удаления: Андрих – 31' / Забарный – 37'
У победителей забитыми мячами отметились Вильям Пачо, Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Усман Дембеле и Витинья.
У немецкого клуба дубль записал на свой счёт Алеш Гарсия.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
После этой игры «ПСЖ» с девятью очками расположился в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Байер» с двумя очками находится за пределами плей-офф.
В следующем туре французский клуб встретится дома с мюнхенской «Баварией» 4 ноября, а леверкузенцы сыграют на выезде с португальской «Бенфикой» 5 ноября.
