«Я очень, очень рад. Хочу ещё больше». Дембеле — о победе «ПСЖ» над «Байером» в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал победу над леверкузенским «Байером» (7:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

«Я очень, очень рад. Хочу ещё больше. Буду делать всё возможное, чтобы приносить «ПСЖ» победы. Очень хорошая игра. Позади три матча и три победы, и мы наверху таблицы. Знаем, что впереди другие сложные матчи, но продолжим сражаться, чтобы попасть в топ-8», — приводит слова нападающего официальный сайт УЕФА.

После этой игры «ПСЖ» с девятью очками расположился в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Байер» с двумя очками находится за пределами плей-офф.