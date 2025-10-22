Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Я очень, очень рад. Хочу ещё больше». Дембеле — о победе «ПСЖ» над «Байером» в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал победу над леверкузенским «Байером» (7:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 7
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Пачо – 7'     1:1 Гарсия – 38'     1:2 Дуэ – 41'     1:3 Кварацхелия – 44'     1:4 Дуэ – 45+3'     1:5 Мендеш – 50'     2:5 Гарсия – 54'     2:6 Дембеле – 66'     2:7 Витинья – 90'    
Удаления: Андрих – 31' / Забарный – 37'

«Я очень, очень рад. Хочу ещё больше. Буду делать всё возможное, чтобы приносить «ПСЖ» победы. Очень хорошая игра. Позади три матча и три победы, и мы наверху таблицы. Знаем, что впереди другие сложные матчи, но продолжим сражаться, чтобы попасть в топ-8», — приводит слова нападающего официальный сайт УЕФА.

После этой игры «ПСЖ» с девятью очками расположился в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Байер» с двумя очками находится за пределами плей-офф.

